Внука Пугачевой призвали вернуться в Россию

Продюсер Леонид Дзюник призвал внука певицы Аллы Пугачевой Никиту Преснякова вернуться в Россию из США. Его цитирует The Voice.

Дзюник подчеркнул, что Пресняков уехал в США на эмоциях, не владея английским языком на нужном уровне. Это сказалось на карьере исполнителя, несмотря на его талант.

«Ты ничего не добился, к сожалению. Возвращайся, твои дед (заслуженный артист РФ Владимир Пресняков — прим. "Ленты.ру") и папа (певец Владимир Пресняков-младший — прим. "Ленты.ру") помогут двинуться вперед», — обратился к музыканту Дзюник.

Продюсер призвал Преснякова добиться уважения на Родине.

«Ты русский парень, как бы ты ни пытался кривляться и разговаривать на ломаном английском языке», — подытожил он.

19 августа Пресняков объявил о разводе с женой Аленой Красновой. По словам супругов, их взгляды на жизнь и будущее стали сильно отличаться.

Пресняков женился на Красновой в июле 2017 года. В 2022-м пара переехала в США, где артист решил развивать свою музыкальную карьеру. Известно, что отец Никиты Владимир Пресняков живет в России и выступает в крупных музыкальных проектах, а его мать Кристина Орбакайте покинула страну, как и бабушка Алла Пугачева.