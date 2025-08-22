Собчак в свитере как у Лаврова взорвала соцсети

Российская журналистка Ксения Собчак снялась в свитере как у главы российского МИД Сергея Лаврова и взорвала соцсети. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Речь идет о свитере с надписью «СССР» из ассортимента челябинского бренда Selsovet, в котором Лавров ранее посетил Аляску. Известно, что цена вещи составляет 10 990 рублей.

Лавров рассказал, как в США отреагировали на его свитер с надписью «СССР»

Собчак надела аналогичный свитер для записи нового видео, спровоцировав шквал обсуждений в комментариях под роликом.

«Ну все, тренд задан», «Свитер огонь», «А почему не в своем мерче?», «Какой ужасный свитер», «На что Собчак рассчитывает?», «Ксения Лаврова прям», — высказывались многочисленные подписчики.

Ранее в августе Путин назвал Лаврова империалистом из-за наряда на Аляске. В начале саммита госсекретарь США Марко Рубио восхитился внешним видом Лаврова.