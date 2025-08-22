Киркоров прокомментировал инцидент на сцене «Новой волны»

Певец Филипп Киркоров пообщался с коллегой Ани Лорак после того, как упал с лестницы на сцене «Новой волны». Артист признался, что всю жизнь боится ступеней, и вот они сыграли с ним злую шутку. Видео опубликовал Telegram-канал «Алена, Блин!».

21 августа в Казани состоялось открытие фестиваля «Новая волна», на котором выступил Филипп Киркоров. Это был его первый выход на сцену после получения ожога весной. Еще на репетиции певец едва держался на ногах, когда поднимался по движущейся лестнице. Тогда его удерживал ассистент. Но во время концерта помогать артисту было некому, поэтому он, оступившись, упал, но продолжил петь.

Уже после номера к Филиппу подошла подруга Ани Лорак и поинтересовалась, что случилось. Певец ей признался – с лестницами он никогда не дружил.

«Всю жизнь я боюсь этих лестниц! Всю жизнь», - отметил Филипп.

К слову, в разговоре с журналистами артист также прокомментировал новости о диагностированном диабете. Он подтвердил, что это заболевание у него есть, и он это никогда не скрывал.

«Диету сейчас соблюдаю жесткую, надо возвращаться в форму. Лето есть лето… Я не скрывал, что у меня сахарный диабет никогда. Болезни все переживают достаточно серьезно. Но сегодняшняя медицина высока… На руке еще есть рана, надо еще зажить», - поделился Филипп в беседе с «7Дней.ru».

