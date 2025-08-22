Жену Петросяна заподозрили в третьей беременности

Жену юмориста Евгения Петросяна заподозрили в третьей беременности. Пользователи разглядели на кадрах с отдыха семьи небольшой живот у Татьяны Брухуновой.

© соцсети

В августе Петросян с супругой и детьми улетел в отпуск в Турцию. Оттуда звездная семья часто делится фотоснимками. Так, Татьяна опубликовала кадры в белом вязаном платье на пляже. Из-за того, что ткань прилегала к животу, можно было разглядеть, что он слегка округлился. Из-за этого пользователи решили, что Брухунова вновь беременна. Однако также не исключено, что она просто выбрала неудачный ракурс для фото.

К слову, отпуск звездная семья проводит в одном из самых дорогих отелей Белека. Две недели в нем стоили юмористу 3,6 млн рублей. При этом его жена сообщала, что проведет в Турции целый месяц.

Напомним, что от Евгения Петросяна Татьяна родила двоих детей – сына Вагана и дочь Матильду. Наследница артиста появилась на свет очень неожиданно, так как никто не знал о беременности Брухуновой. Супруги рассказали о ребенке уже по факту рождения. Из-за этого появились слухи, что на самом деле знаменитости воспользовались услугами суррогатной матери, однако они эту информацию опровергали.

