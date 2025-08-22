Алкоголизм и мнение о спецоперации: как живет Марат Башаров

22 августа актер и телеведущий Марат Башаров отмечает свой 51-й день рождения. News.ru в этот день рассказал, что артист говорил о Владимире Зеленском, кто на него насылает порчу и как сложилась личная жизнь знаменитости.

Дружба с Зеленским

Недавно Марат Башаров признался, что не хотел бы стать мэром какого-либо российского города, поскольку это тяжелый труд. Он намекнул на Владимира Зеленского, отметив, что один артист стал президентом и «вот что получилось».

При этом раньше Башаров дружил с Зеленским — когда последний был актером и снимался в кино. Кроме того, в 2019 году Марат тепло отзывался о коллеге, который на тот момент баллотировался на пост президента Украины. Тогда он называл артиста великим человеком и отмечал лидерские качества Зеленского.

Однако сейчас связь между ними потеряна. Башаров заявлял, что поддерживает российского президента Владимира Путина и его действия в связи с событиями на Украине.

«Мой друг Владимир Зеленский — бывший актер. Мы с ним вместе снимались в двух картинах. Мы дружили, но как только он стал президентом, так сразу я потерял друга. Звоню на его телефон, а он отключен», — делился телеведущий.

Известно, что Башаров несколько раз посещал Донбасс. Кроме того, он признавался, что перестал уважать знаменитостей, покинувших Россию — сам актер не понимает такого поведения.

Личная жизнь

Первой женой Марата Башарова была Елизавета Круцко. У пары родилась дочь Амели, однако в 2004 году они расстались. Второй женой артиста стала Екатерина Архарова. В 2014 году она обвинила Башарова в рукоприкладстве — женщина получила травму головы и носа. Актер обвинил жену в алкоголизме, однако не отрицал, что ее ударил.

В 2017 году Башаров женился на Елизавете Шевырковой. В браке родился сын Марсель. Позднее Шевыркова признавалась, что как минимум три раза подвергалась домашнему насилию и фиксировала побои в больнице, однако прощала супруга. В 2018 году Башаров сломал ей нос и тогда женщина подала на развод.

После расставания с третьей супругой актер начал встречаться с коллегой Асей Борисовой, которая моложе его на 13 лет. Башаров не исключает, что хочет на ней жениться.

Зависимость от алкоголя

В апреле 2020 года Башаров в двух телевизионных шоу честно признался в своей зависимости — он любит выпивать.

«Это мой большой грех. Мне это нравится. Моя вера против, но я ничего не могу с собой поделать», — делился Марат.

Актер рассказывал, что начинал выпивать за компанию с друзьями на рыбалке, а позже стал употреблять алкоголь даже на съемках. Башаров несколько раз кодировался, однако это не ослабило его тягу к спиртному.

Порча от экстрасенсов

Башаров признавался, что во время съемок «Битвы экстрасенсов» чувствует энергию экстрасенсов. По его мнению, они на него влияют во время общения. Ведьма Иоланта Воронова, участница одного из сезонов, считает, что обиженные на телеведущего экстрасенсы направляют на него порчу — из-за этого он избивает своих жен.

«Очень многие колдуны, ведьмы, да даже феи добрые точат на него зуб. Сидят и тыкают иголочкой, делают на него порчи. И здоровье чахнет, и судьбинушка его чахнет. Понимаете? Здесь не просто избивает жену, но бежит за ней в лифт в присутствии своего ребенка. То есть это о чем говорит? Это порча», — заявила она.

Другой участник шоу, Намтар Энзигаль считает, что у магов нет мотивов мстить ведущему — Башаров никак не влияет на участие в проекте и лишь оглашает результаты в конце серии. Его коллега экстрасенс Дарья Миронова при этом не исключает, что общение с экстрасенсами может отражаться на Марате — ему следует «прочищаться» и почаще ходить в храм.