Лера Кудрявцева случайно раскрыла секрет родившей в 53 года Марины Федункив

Телеведущая Лера Кудрявцева сравнила себя с актрисой Мариной Федункив, родившей ребенка в 53 года, и заявила, что не собирается повторять ее опыт.

© Passion.ru

«Федункив — молодец! До сих пор кормит грудью, кстати», — раскрыла секрет коллеги Лера в беседе со StarHit.

При этом сама звезда «Реальных пацанов» не любит рассказывать о личном. Она тщательно оберегает сына, которому через два месяца исполнится год, от посторонних взглядов.

Напомним, Марина Федункив и итальянец Стефано Маджи поженились в июне 2021 года. Супруг актрисы младше нее на 12 лет. Артистка впервые вышла замуж официально, два ее предыдущих брака были гражданскими. В 2024 году Марина родила сына. Знаменитость не показывает публике Теодора, так как верит в сглазы и негативную энергетику. Это первый ребенок юмористки.

Ранее Марина Федункив заявила, что планирует сделать пластическую операцию ради сына, так как в будущем он может столкнуться с травлей из-за внешности возрастной мамы.