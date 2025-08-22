Вуди Аллен примет участие в Московской международной неделе кино

Известный американский режиссер Вуди Аллен, обладатель четырех премий «Оскар», примет участие в Московской международной неделе кино 24–25 августа. Об этом говорится на официальном сайте мероприятия.

Мероприятие пройдет на площадке «Москино» и соберет более 80 зарубежных гостей из 20 стран, включая Китай, Индию, Турцию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бразилию и Мексику. Среди подтвержденных участников — сербский режиссер Эмир Кустурица и американский актер Марк Дакаскос.

«Особое внимание будет уделено вопросам международного сотрудничества и совместного производства», — отметили в пресс-службе недели кино.

В программе мероприятия запланированы панельные дискуссии, презентации проектов и круглые столы. Ключевыми темами станут механизмы копродукции и опыт съемок иностранных команд в Москве. Организаторы ожидают более 150 представителей российских и иностранных кинокомпаний.

