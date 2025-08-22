«Спасают мази, массажи»: директор Киркорова рассказала о его лечении после падения на сцене в Казани

Директор Филиппа Киркорова рассказала о лечении певца после падения со ступенек на концерте в Казани. По словам Екатерины Успенской, Киркоров избежал серьезных травм и выступлению на «Новой волне» казус не помешает.

«Мы продолжаем репетировать. Подлечиваем ногу, но все по плану. Выступления вечером сегодня планируются. Он растянул ногу немножко. Но мази, массажи — все в помощь. Поэтому ничего не отменится. Все будет красиво», — cообщила Daily Storm представитель Киркорова.

Сам артист, как отметила она, спокойно отнесся к случившемуся. «Согласитесь, не так важно, как ты падаешь. А важно — как поднимаешься. Моментально среагировал на падение», — философски заметила Успенская.

Ее также возмутила версия, что артист якобы специально упал ради хайпа: «Знаете, с моей стороны даже немного обидно, что люди придумывают версии о том, что Киркоров все сделал намеренно. Вот это, конечно, богатая фантазия у них!»

МУЗ-ТВ ранее опубликовал кадры, где видно, как Киркоров упал со ступенек на сцене. Народному артисту РФ сразу же помогли встать. При этом Киркоров продолжил улыбаться и петь.

«Новая волна» — международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки. Он проводится с 2002 года, его создали известные композиторы Игорь Крутой и Раймонд Паулс. В 2025 году конкурс проходит с 21 по 26 августа в Казани в зале New Wave Hall.

Ранее, 25 апреля, на концерте в Петербурге у Киркорова загорелся рукав куртки в момент, когда вспыхнули фейерверки. Несмотря на это, артист продолжил выступление.

Исполнитель позднее признался, что чувствует себя хорошо. Но все равно он посетовал, что раны на руке все еще не зажили. Шрамы украшают мужчину, заметил Киркоров.

