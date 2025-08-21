Киркоров рухнул со ступенек во время выступления

Певец Филипп Киркоров упал со ступенек во время выступления на «Новой волне». Кадры произошедшего опубликовал МУЗ-ТВ.

Согласно плану номера, работники подвинули к нему декоративные фиолетовые ступени, по которым Киркоров должен был подняться. Однако певец поскользнулся и упал. К нему сразу бросились танцоры, которые подняли Киркорова. Сам певец не растерялся и на протяжении всего времени продолжал петь.

Ранее Киркоров попал в больницу из-за инцидента на концерте в Санкт-Петербурге, когда на нем во время перфоманса с фейерверками загорелась куртка. Певец получил ожог руки.