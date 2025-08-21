Диброва впервые публично прокомментировала развод с мужем

Полина Диброва обратилась к пользователям Сети с просьбой не обижать ее мужа, телеведущего Дмитрия Диброва. Она назвала супруга сильным человеком и призналась, что их история любви была настоящей. Публикацию она разместила в соцсетях.

Не так давно стало известно о разводе Дмитрия Диброва с молодой супругой. СМИ писали, что избранница шоумена якобы изменила ему с другом семьи и бизнесменом Романом Товстиком. Он тоже недавно объявил о разводе с женой, а адвокат его супруги Екатерина Гордон прямо говорила, что мужчина живет с Дибровой и отнял у матери детей.

Полина столкнулась с хейтом, но оскорбляют не только ее, а и самого Дмитрия. Женщина решила заступиться за него в соцсетях.

«Для меня это друг, наставник и очень любимый человек. Настойчиво рекомендую прекратить писать на моей странице гадости в его сторону. Наша общая история с ним уникальна. Она настоящая. Она красивая. Она честно началась и честно завершается», – написала Диброва.

Жена телеведущего призналась, что с благодарностью относится к супругу. Она перечислила его положительные качества.

«Я впечатлена мужской силой этого человека. Сила в молчании. Заявляю, что я так просто этот пиар на фамилии Дибров не оставлю. Это фамилия моих сыновей, это их будущее, фамилия их детей. Все, что происходит в медиа и на моей странице фиксируется моими адвокатами», – добавила Полина.

