Дава нежно обратился к Мари Краймбрери в день ее рождения

Сегодня, 21 августа, российская певица Мари Краймбрери отмечает день своего рождения. Популярной артистке исполнилось 33 года. По особому случаю к звездной имениннице публично обратился ее любимый супруг — блогер и телеведущий Дава (настоящее имя — Давид Манукян). Мужчина опубликовал на странице личного блога забавный ролик.

© WomanHit.ru

На кадрах был запечатлен только Дава. Телеведущий заснял свою реакцию на милые рассуждения Мари о существовании драконов. Очарованный моментом артист решил, что именно это стоит выложить в день рождения певицы.

«Я обещаю очень стараться, чтобы ты никогда не переставала верить в то, что драконы и правда существуют. С днем рождения, любимая жена! Спасибо за самую красивую жизнь, которую мы проходим втроем», — написал Манукян.

Подписчики Давида восхитились атмосферой, которая царит в его семье. Многие посчитали, что поздравление получилось по-настоящему волшебным и искренним.

Напомним, Мари Краймбрери и Давид Манукян узаконили свои отношения в феврале этого года. В марте они впервые стали родителями. У супругов появилась дочь.