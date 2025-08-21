Представитель Полины Дибровой раскритиковала поведение Екатерины Гордон

Развод российского телеведущего Дмитрия Диброва и его пока еще супруги Полины превращается в публичные разборки адвокатов. Пару часов назад представитель многодетной мамы Ирина Кузнецова выступила с весьма громким заявлением в адрес Екатерины Гордон, которая представляет интересы жены Романа Товстика (любовника Полины — прим.ред.). Юрист упрекнула коллегу за неэтичное поведение и обвинила ее в самопиаре.

© WomanHit.ru

По словам адвоката Дибровой, лично для ее компании дело о разводе является рядовой задачей. А вот действия Кати Гордон лишь усугубляют ситуацию. Представитель Полины считает, что ее коллеге лишь бы «воевать и сражаться на публику».

«Обидно за Лену (Елена Товстик — прим.ред.), попавшую в не лучший свой период жизни в цепкие лапы озлобленной дамы с винишком», — написала представитель Дибровой.

Ирина Кузнецова считает, что если Елена откажется от услуг Екатерины, то в миг станет для нее плохой. Ради пиара Гордон также может метнуться на сторону Романа. В практике адвоката такое уже было.

В конце своей публикации адвокат подчеркнула, что Полина Диброва сейчас находится на отдыхе с детьми. Ее интересы под надежной защитой профессионалов.