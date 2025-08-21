Адвокат Прилучного сообщила об угрозе ее жизни от неизвестных

Жизни адвоката актера Павла Прилучного Оксаны Даниеловой угрожают неизвестные мужчины. Об этом она рассказала телеграм-каналу SHOT.

© Соцсети

По словам Даниеловой, злоумышленники намерены взорвать автомобиль возле ее дома. Она уточнила, что неизвестные дежурят около ее дома в Москве с 18 августа. Они в открытую угрожают ей, проникают на территорию с ножом, выключают все коммуникации и не дают заправить генератор, чтобы включилось электричество, уточнила адвокат.

Как она отметила, в один из дней въезд на участок заблокировали, а недавно к ее дому приехал желтый грузовик, который регулярно находится на одном и том же месте.

Даниелова уверяет, что неизвестные якобы считают, что она находится в доме незаконно и они имеют основания, чтобы снести его.

Кроме того, адвокат связала происходящее со своей профессиональной деятельностью и бракоразводным процессом Прилучного и Агаты Муцениеце в части спора о детях.

Разбирательство по данному вопросу началось в 2024 году. Тогда суд постановил, что временно мальчик останется жить с матерью. После этого между супругами было много судебных споров в отношении детей.

25 июля 2025 года суд официально встал на сторону Муцениеце и постановил, что сын останется с ней. После этого адвокат Прилучного сообщила, что решение будет обжаловано и оспорено.