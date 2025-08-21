«Шрамы украшают»: Киркоров рассказал о болезни

Филипп Киркоров вновь заставил говорить о себе. Появилась информация, что у поп-короля обнаружили диабет второго типа. Сообщается, что певец жалуется на сильную слабость, «ватные ноги» и постоянную жажду.

© Московский Комсомолец

Сейчас Киркоров находится в Казани. Там он заявил, что все его проблемы со здоровьем остались в прошлом. Перед репетицией своих номеров он выпорхнул из машины и обрадовался, увидев поджидавших его журналистов.

- Выглядите бодренько! – заметили ему корреспонденты «МК».

- Да, а чего? – удивился Филипп. – Отдохнул (певец был в Греции – авт.), хорошо все прошло. Болезни все позади.

- Рука, правда, все никак не пройдет, - добавил артист. - Но ничего: как известно, шрамы украшают мужчин.

Напомним, что ожог Филипп получил во время выступления в Санкт-Петербурге, когда во время выступления у него случились проблемы с пиротехникой. К слову, в Казани Филипп похвастал, что привез аж тринадцать чемоданов с разными нарядами.

- На каждое мероприятие, - заявил артист. – Столько всего надо: и на выступления, и на репетиции.

- Я целый год готовлю наряды и новые песни, чтобы дать возможность людям меня обсудить. Вся информация хороша, кроме некролога, - подытожил Филипп.

К слову, на репетиции Киркоров показал, что готов вновь удивлять. За время болезни он записал несколько новых композиций, к каждой из которых подготовил отдельный номер. Все, как любит Киркоров: ярко и красочно.

Правда, из-за этого едва не случилось ЧП. По задумке режиссера во время исполнения песни Филипп должен подняться по импровизированной лестнице. Правда, на одном из порожков поп-король споткнулся и стал терять равновесие. Казалось, еще секунда – и Филипп рухнет. К счастью, танцоры вовремя увидели и удержали поп-короля.

В остальном все прошло нормально. Филипп каждый номер репетировал по нескольку раз. Периодически он садился в кресло и смотрел, как выглядит постановка со стороны. Судя по довольному выражению его лица, увиденным он остался доволен.