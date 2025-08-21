Никита Пресняков сорвался после заявления о разводе с женой

Поклонники обсуждают развод Никиты Преснякова и Алены Красновой. Супруги объявили о разводе, сообщив, что расстались в хороших отношениях.

Однако публика в разрыве отношений, которые длились 10 лет, винит внука Аллы Пугачевой. Мол, если б он не сбежал из России, ему бы удалось сохранить семью.

Певец молчать не стал и осадил народ, пишет КП.

"Не надо, пожалуйста, гадать своей «очевидностью», когда вы понятия не имеете, что у нас происходило за 10 лет", - сорвался внук Примадонны.

В последнее время пара проживала в Америке, но Краснова периодически приезжала в Москву. Судя по всему девушке было не сладко на чужбине.

По слухам, разлад у пары начался именно в эмиграции, где их жизнь круто изменилась.

