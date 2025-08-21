Бросила «Лицей» и стала плохой девочкой: история Анны Плетневой

21 августа певица Анна Плетнева празднует свое 48-летие. Кажется, что годы над ней не властны, ведь уже больше 20 лет публика наблюдает за ее сексуальными и провокационными образами, хотя вне сцены она играет роль многодетной мамы и идеальной жены. Starhit рассказал путь артистки от образа лицеистки до плохой девочки из «Винтажа».

Избалованная и свободолюбивая

Анна Плетнева родилась 21 августа 1977 года в Москве в семье инженера и юриста. Она с детства занималась творчеством: с трех лет смело выступала на сцене домов отдыха и пансионатов, а в семь ездила на гастроли с балетом «Останкино» и играла на фортепиано. В седьмом классе она оказалась в школе № 1113 с углубленным изучением музыки и хореографии, которую в разное время окончили Николай Басков, Пелагея и Инна Маликова. В параллельном с ней классе учились Настя Макаревич и Изольда Ишханишвили — будущие напарницы артистки по «Лицею».

Плетнева никогда не скрывала что росла избалованной и свободолюбивой, а любые проделки сходили ей с рук. В выпускном классе девушка начала встречаться с сыном скульптора Гришей, который уже окончил школу. Родители захотели остудить любовный пыл дочери и отправили ее на курсы в Лондон.

Аня поселилась в английском семье, которая часто запирала ее в комнате: парень хозяйской дочки положил глаз на россиянку, что привело к конфликту. Отдушину она нашла в дружбе с польским таксистом — однажды он ей дал «порулить», что закончилось выездом на встречную полосу и арестом.

«После двух дней тюрьмы меня… выслали из Англии. Ну уж на этот раз родительского гнева не миновать, думала я, радуясь предстоящей встрече с Гришей. Но опять все обошлось — все мои выходки папа с мамой воспринимали как должное», — признавалась Плетнева.

Аня поступила на иностранные языки, как того хотел отец, но уже спустя полгода бросила его ради участия в экспериментальном мюзикле, который закрыли еще до премьеры. Вскоре отец Гриши рассмотрел в девушке талант и помог ей поступить в академию живописи.

Смерть отца и «Лицей»

К тому моменту маму Ани уволили, а папа угодил в больницу с опасным заболеванием. После переливания крови мужчина впал в кому и умер, а девушка поняла, что ей придется заботиться об овдовевшей матери. Плетнева думала начать зарабатывать выступлениями с рок-группой Friends, но коллектив быстро распался после прихода Плетневой — музыканты влюбились в шатенку и рассорились.

Однако Аня не потеряла связь с некоторыми рокерами. Гитарист Friends уговорил артистку участвовать в кастинге в группу «Лицей». Алексею Макаревичу яркая артистка понравилась, а вот Изольда и Настя, помня чересчур раскованное поведение Анны в школе, не были в восторге от перспективы петь с ней. Несмотря на протесты, Плетневу все же взяли в группу, а девушки подружились.

«Я не подходила к этому шаблону "нейборхуд герл“ с гитарой, в джинсах… Всегда была такая „девочка-девочка“. Первое время меня часто штрафовали. Леша говорил: "Виляешь бедрами как непристойная женщина! Что за походка?" Долго-долго меня пытались обтесать, но Чебурашка победил», — вспоминала Плетнева позднее.

Правила группы Анне казались жестко ограничивающими, хотя от нее требовали не так уж и много: заплетать косу, носить джинсы и петь. Кроме того, Плетнева ощущала, что из-за раннего успеха коллеги по проекту стали высокомерными, в то время как для нее участие в коллективе было лишь способом выжить. Артистка отмечала, что проект позволял ей зарабатывать в течение восьми лет.

Уход ради семьи

Уходу Плетневой из «Лицея» предшествовал целый ряд событий. В частности, на заре нулевых певица родила дочь Варвару, имя которого она сейчас даже не хочет называть.

«Долго терпела из-за жалости к этому человеку. Но родилась дочь, чуть-чуть подросла и стала осознанно смотреть на нас. Она видела дома все страсти… Тогда я поняла, что у меня просто нет выбора. А до этого терпела, уговаривала себя. Женщины же долго живут с теми, кто их бьет, насилует, издевается… Сейчас я понимаю, что это была не моя жизнь», — заявляла Плетнева позднее.

Еще до рождения дочери, в 18 лет, артистка познакомилась с бизнесменом Кириллом Сыровым, но так как была несвободна, дала ему неверный номер телефона. Через несколько лет певица заметила его на концерте, но тот демонстративно ушел. Новая встреча произошла в самолете.

«У меня был очень тяжелый период. Я разошлась с отцом старшей дочери, жутко выглядела, весила 38 килограммов. В тот момент я решила, что больше никогда не буду с мужчиной. А он увидел меня и сказал другу: «Моя будущая жена"», — вспоминала Плетнева.

Кирилл стал всюду следовать за певицей, что не нравилось продюсерам. В итоге Макаревич поставил условие: или Сыров, или карьера. Анна выбрала мужчину и решила уйти из «Лицея».

Плохая девочка и хорошая жена

Однажды по пути на концерт «Гостей из будущего» Анна попала в ДТП, и пока ждала гаишников, разговорилась с Алексеем Романовым, в чью иномарку врезалась. Экс-музыкант группы «Амега» как раз находился в творческом поиске, и артисты решили попробовать создать совместный проект — «Винтаж». В новой группе Анна вырвалась из образа прилежной «лицеистки» и стала плохой девочкой: раскованной и сексуальной. Звезда сама заявляла, что ей хорошо в этом амплуа.

«У меня даже есть справка от врача, подтверждающая, что во время выступлений происходит раздвоение личности. Иногда не могу вспомнить, что творила на сцене! Там для меня не существует запретов», — подчеркивала звезда.

Сам Сыров не всегда был в восторге от провокационных образов жены, однако сама Плетнева отмечала, что тот знал, с кем связался. Анне удавалось совмещать карьеру и семью, а в браке у них родились дети Мария и Кирилл.

«Периодически мне уже хочется сделать себе грудь, но потом думаю: "Вдруг мне еще рожать?". До рождения детей моя настоящая грудь всегда была четвертого размера. Я всегда была очень стройная, но грудь была очень большая. Я кайфовала от этого, считала ее своим достоинством и, конечно же, этим пользовалась", — заявляла Плетнева.

В 2016 году Анна покинула группу «Винтаж» и начала сольную карьеру, однако спустя два года вернулась. Сейчас коллектив продолжает выпускать синглы, а Плетнева не упускает возможности развиваться отдельно — например, появилась в «Маске» на НТВ в 2020 году.