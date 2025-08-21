Невеста Лепса заявила об усталости от Лондона и тоске по России

Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба призналась, что устала от Лондона, в котором проводила много времени из-за учебы в университете. Об это она сообщила своим подписчикам в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

19-летняя возлюбленная народного артиста России рассказала, что решила вернуться к близким в Москву из-за тоски по родине.

«Я устала от Лондона. Все-таки Москва — мой родной город, здесь моя семья. И Григорий Викторович в том числе», — заявила девушка.

Также невеста 63-летнего Лепса сообщила, что сейчас раздумывает над планами на ближайшее будущее.

«Может быть, попробую себя в роли актрисы», — предположила Киба.

Ранее Киба рассказала о планах жить за счет артиста после свадьбы. Девушка певца отметила, что тот делает ей дорогие подарки.