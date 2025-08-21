Петросян покинул Россию после возвращения Степаненко

Недавно появилась информация, что в Россию вернулась Елена Степаненко. Бывшая супруга Евгения Петросяна проводила время, как говорят, в США, где много лет назад расположилась старшая дочь юмориста Викторина от первой жены Беллы Кригер. Именно Елену Викторина поддерживала, когда вскрылась связь артиста с молодой помощницей Татьяной Брухуновой.

И вот после возвращения из Америки Елена Степаненко приступила к работе. Говорят, уже осенью у артистки запланированы съемки в различных телевизионных проектах.

А после этого появилась информация об отъезде Евгения Петросяна из России. Юморист вместе с женой Татьяной Брухуновой, сыном Ваганом и дочкой Матильдой отправился отдыхать в Турцию. По слухам, их сопровождают минимум две няни, чтобы Брухунова и Петросян смогли как следует насладиться отпуском. Оба то и дело выкладывают в запрещенной социальной сети "Инстаграм" фотографии из заграницы.

Так, на свежем снимке прославленный артист позирует с младшей наследницей. Многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах Петросяну. По их мнению, лишь рядом с Татьяной Брухуновой артист наконец смог постичь семейной счастье.

Ранее в интервью Евгений Петросян объяснил, что раньше не придавал большого значения семье. Он считал, что она должна была обеспечивать его быт и комфорт, а женат юморист был на работе. Карьере Евгений Петросян посвящал почти 24 часа, ему репертуар даже снился. Сейчас, по прошествии лет, артист понимает, что мыслил неправильно.

"У нас полное взаимопонимание. Я счастлив, что у меня такие прекрасные дети... Поздно, конечно, но лучше поздно, чем никогда", - заявил Петросян.