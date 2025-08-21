Белорусская певица Рита Дакота в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) возмутилась сообщениями, что якобы «скрывалась» и «стыдилась» своего российского паспорта.

«Если я не отчитываюсь перед чужими людьми о своих документах (что в целом довольно странная предъява, я разве должна?), это не значит, что я «скрываю» или того хуже «стыжусь», — заявила певица.

Дакота напомнила, что родилась и выросла в Белоруссии, поэтому она белоруска по крови. Как добавила знаменитость, у нее также есть гражданство РФ по русскому мужу и дочери. По словам артистки, у нее также есть документы, разрешающие деятельность в других странах, где она живет и работает.

Дакота заявила, что не хочет участвовать в «сталкивании лбами» двух стран.