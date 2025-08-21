Пресс-секретарь Киркорова отказалась комментировать слухи о здоровье артиста

Пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская заявила, что не намерена «раскрывать медицинскую карту» артиста. Об этом сообщает портал NEWS.ru.

Ранее Telegram-каналы сообщили о якобы диагностированном у певца диабете второго типа. Утверждалось, что заболевание было выявлено после ожога, полученного на апрельском концерте.

Во второй половине мая Успенская сообщила, что певец проходил плановые процедуры в больнице после ожога. Она рассказала, что певцу, в частности, делали перевязки. В новом комментарии NEWS.ru Успенская заявила, что она «не медик и не наблюдающий доктор».