Слухи о раке и смерть мужа: как живет Анна Фроловцева

Актриса Анна Фроловцева, известная многим по роли Галины Ивановны из сериала «Воронины», прокомментировала слухи о тяжелом заболевании. News.ru рассказал, что известно о ее личной жизни и как артистка относится к спецоперации.

Слухи о раке

20 августа СМИ сообщили, что у Фроловцевой обнаружили онкологическое заболевание. Утверждалось, что артистке удалили опухоль, найденную во время маммографии.

Однако сама актриса призвала не лезть в ее личную жизнь и процитировали известное народное стихотворение о Ленине.

«"Кто сказал, что Ленин умер? Я вчера его видал". Вам уже сказали, что в эти дела не лезьте, это не ваше личное дело», — высказалась Фроловцева.

Личная жизнь

Напомним, что в студенческие годы артистка вышла замуж за врача-стоматолога Юрия Кузьменко. У пары родился сын Денис — он решил пойти по стопам отца и выбрал медицинскую профессию. У мужчины уже есть две дочери: одна учится в медицинском вузе, а другая в юридическом.

В 2008 году Кузьменко скончался после тяжелой болезни. Актриса признавалась, что тяжело переносила утрату, однако ей в конечном счете помогли съемки.

«Первые три месяца после смерти Юры я не выходила из дома, только сидела с внучкой. Потом пришли друзья и сказали, что Юрке бы это не понравилось и надо взять себя в руки. И я взяла. Потом был фильм "Всегда говори всегда — 3", потом другие проекты. И все как-то закрутилось. Меня спасла работа», — делилась она.

В 2020 году Фроловцева потеряла и экранного мужа по сериалу «Воронины» — артиста Бориса Клюева. Похороны коллеги актриса не посетила, поскольку заболела и ждала результатов теста на коронавирус.

Заявления о спецоперации

Фроловцева высказывалась в поддержку спецоперации и оказывала гуманитарную помощь российским военным. Актриса уверена, что РФ права и от этой точки зрения она не откажется.

«В нашем Савеловском районе есть батальон, и мы отправляем на СВО помощь. Им нужен был агрегат, мотор, я его купила. Они назвали его "Аннушка"», — поделилась она.

Фроловцева жаловалась, что в последнее время стала особенно чувствительна к изменениям погоды. Врачи порекомендовали ей сменить климат, переехав в другую страну. Однако она не планирует следовать этому совету — у нее «одна мать, один отец и одна родина». Уехавших из РФ коллег актриса считает предателями, которые наверняка уже поняли, что никому там не нужны.