Джарахов извинился за оскорбления россиян, из-за которых отменили его концерт

Блогер и певец Эльдар Джарахов в четверг, 21 августа, извинился за публичные оскорбления россиян, из-за которых отменили его концерт в Алтайском крае.

© Вечерняя Москва

20 августа стало известно, что выступление артиста отменили на фестивале молодежи из-за русофобских постов, опубликованных несколько лет назад.

— Я глубоко сожалею о словах, которые когда-то произнес. Это было оскорбительно и неправильно… Я еще раз извиняюсь перед всеми, кого задели мои слова. Я очень люблю Россию и всю свою жизнь посвятил людям здесь и жизни в этой стране, — заявил Джарахов в беседе с РИА Новости.

