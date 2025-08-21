Алена Водонаева обнажила грудь

Российская телеведущая Алена Водонаева снялась в откровенном виде во время поездки в США. Соответствующая публикация появилась в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем два миллиона подписчиков.

43-летняя знаменитость позировала на размещенном кадре, стоя у окна в крошечных стрингах и меховом шарфе. При этом она продемонстрировала обнаженную грудь, которую частично прикрыла рукой.

© соцсети

Также блогерша уложила волосы в пучок и нанесла макияж в коричневых тонах.

«Свидание с Нью-Йорком», — указала она в подписи.

