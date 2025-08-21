Запретная тема: что известно о детях Юрия Антонова

80-летний эстрадный певец Юрий Антонов, по слухам трижды был женат и имеет двоих детей. Однако артист редко делится информацией о своих наследниках, пресекая интерес к теме. Как сообщает «КП», друг музыканта, поэт Владимир Ильичев отмечает, что в общении с Антоновым это запретная тема.

По словам Ильичева, у певца действительно есть дочь и сын, однако артист не обсуждает их, даже с близкими друзьями.

«Я знаю, что дочь Антонова живет во Франции. Есть у Юрия Михайловича и сын, но общения между ними нет. Мы с Юрием Михайловичем о его детях не говорим, это запрещенная тема», — сказал он.

Поэт вспомнил, что однажды Антонов рассказал ему историю про «друга из Австрии», которому после развода бывшая жена не дает видеться с дочкой. Тогда он попросил Ильичева записать песню в его поддержку. Не исключено, что это был психологический прием, чтобы пожаловаться на наболевшее, не говоря о себе.

«Но я не расспрашиваю, не лезу, понимаю, что Антонову этот разговор может быть неприятен. Там же песня с таким посылом: мол, доченька любимая, ты далеко, но знай, папа всегда рядом. "Ты станешь старше и все поймешь..." Думаю, Юрий Михайлович через эту песню хочет достучаться до своей дочери», — рассказал Ильичев.

Сын Антонова не носит фамилию отца. Известно, что он живет в России. По словам Ильичева, его мама некрасиво рассталась с артистом. Общается эстрадный певец лишь со своей родной сестрой Жанной, которая живет в Минске. Ее сын Юрий живет в Москве и часто навещает дядю.

«У племянника есть дочка, Юрий Михайлович ее очень любит. А так, конечно, отдушина Антонова — его животные, которых он просто обожает», — добавил Ильичев.

Напомним, что по информации из Сети, у Юрия Антонова было три официальных брака. Все жены давно уехали за границу: первая живет в Америке, вторая в Хорватии, третья — во Франции, в Париже. Сам музыкант эти данные не подтверждает и вопросы о женах и детях пресекает.