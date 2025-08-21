Апина покинула Россию

Алену Апину заметили в Грузии. Популярную артистку сопровождал молодой массажист. Пара гуляла по набережной Батуми, наслаждалась местными красотами, дегустировала грузинскую кухню и посещала горы, передает Starhit.

Теперь в Сети многочисленные поклонники гадают, что связывает Алену Апину с привлекательным мужчиной: просто дружба и деловые отношения или любовь. Сама исполнительница не комментирует новости, касающиеся ее личной жизни.

Отметим, что в конце августа Алене Апиной исполнится 61 год, но кто даст?! Певица сильно преобразилась. Сейчас она находится в такой великолепной форме, в которой, по мнению фанатов, не была много лет. Сама артистка не скрывает, что ей удалось сбросить 15 килограммов благодаря отказу от фастфуда и прочей калорийной пищи. А кроме того, исполнительница добавила физические нагрузки.

Напомним, Алена Апина была официально дважды замужем. В 1982 году она вышла замуж за художника-графика латышского происхождения Валерия Апина. Ей было всего 18 лет. Однако вскоре брак распался. В 1993 году Апина сочеталась браком с продюсером Александром Иратовым. От него у певицы есть дочь Ксения. В 2016 году Алена Апина объявила о разводе.