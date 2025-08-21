Дэйв Батиста признан лучшим актером-рестлером

Издание The Hollywood Reporter составило рейтинг лучших рестлеров, сделавших успешную карьеру в кино. Первое место в списке занял Дэйв Батиста ("Стражи Галактики", "Бегущий по лезвию 2049", "Армия мертвецов", "Дюна").

На втором месте - Дуэйн "Скала" Джонсон ("Форсаж: Хоббс и Шоу", "Полтора шпиона", "Разлом Сан-Андреас"), на третьем - Джон Сина ("Миротворец", "Круче некуда").

Также в списке звезда фантастического хоррора Джона Карпентера "Чужие среди нас" Родди Пайпер, Адам Коуплэнд ("Викинги"), Кевин Нэш ("Каратель"), Халк Хоган ("Без правил"), Пол Уайт ("Вендетта"), Джесси Вентура ("Бегущий человек") и Андре Гигант ("Принцесса-невеста").