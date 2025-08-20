У Иды Галич украли аккаунт в соцсети с 7 миллионами подписчиков

У российской актрисы Иды Галич украли аккаунт в соцсети Instagram* (принадлежит компании Meta, которая была признана экстремистской организацией и запрещена в России) с 7 миллионами подписчиков. Об этом актриса рассказала в своем Telegram-канале.

Судя по сообщению, Галич тяжело переживает потерю канала — актриса не стесняется в выражениях и заявляет, что у нее может пропасть молоко из-за нервов. Она также призвала своих подписчиков не переводить деньги, если кто-то попросит пожертвований от ее имени.

«У меня увели инсту, если там что-то будут просить, не переводите. Я никогда деньги не собирала. Неуважаемые террорюги. Попробуйте сделать и создать что-то самостоятельно. <...> Я вас проклинаю, мрази», — написала она.

При этом, с украденного аккаунта Галич уже запустили розыгрыш — актриса еще раз попросила подписчиков не переводить деньги, не переходить по ссылкам и не вступать в контакт с мошенниками.

«Написали заявление в полицию. Хотела же из дома выбраться», — добавила она.

