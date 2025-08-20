Юрист рассказал о том, что будет с имуществом внука Пугачевой после развода

Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев рассказал о том, что будет с имуществом внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова после его развода с Аленой Красновой. Об этом сообщает News.ru.

По словам Русяева, имущество Преснякова не подлежит разделу при разводе, поэтому квартира в Нью-Йорке и дача в Истре останется у внука певицы. Как пояснил юрист, это предусмотрено Семейным кодексом России — все указанные активы считаются личной собственностью Преснякова.

«Согласно действующему семейному законодательству, при отсутствии брачного договора, вероятно, будет применяться принцип равенства долей супругов. Особенность данной ситуации заключается в том, что значительная часть недвижимости внука Пугачевой, включая квартиру на Манхэттене и дачу в Истре, предположительно, была получена им в дар от родственников. В соответствии со статьей 36 СК РФ, имущество, полученное одним из супругов в дар или в порядке наследования, является его личной собственностью и разделу не подлежит», — заявил он.

Русяев также добавил, что любое совместно нажитое имущество Преснякова и Красновой скорее всего будет разделено поровну. К такому имуществу, как считает юрист, относится компания «Нико спорт» — Краснова является ее соучредителем и генеральным директором.

«Данный бизнес-актив, предположительно, был создан в период брака с Пресняковым и может рассматриваться как совместно нажитое имущество. В таком случае возможен раздел долей в компании между супругами в равных пропорциях, независимо от формального руководства. Учитывая цивилизованный характер расставания и отсутствие информации о несовершеннолетних детях, процедура раздела имущества, вероятно, пройдет без существенных отступлений от базового принципа равенства долей в отношении совместно нажитых активов», — добавил он.

