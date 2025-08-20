Психолог оценила состояние Диброва на фоне скандала: «Человек покидает этот мир»

2026 год будет крайне сложным для Дмитрия Диброва, считает психолог Вера Ганеева. Об этом эксперт рассказала в шоу «Радио 1».

На фоне скандала с изменой его жены Полины Дибровой специалист посоветовала телеведущему заняться здоровьем.

«Он входит в такой цикл, когда жизненной энергии осталось очень мало. И если энергия на нуле, человек покидает этот мир. Он может себя добить. <…> Его внутренние метания спровоцируют саморазрушение посредством алкоголя, препаратов», — объяснила Ганеева.

Как рассказала психолог в эфире, Дмитрий Дибров затаил на свою супругу большую обиду, но держит всё в себе, не желая раскрывать подробности конфликта публично. Подобное проживание беды внутри себя чревато проблемами с сердцем, уверена специалист.