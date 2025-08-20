Звезда Голливуда потерял зрение из-за изнурительных съемок

Lenta.ru

Актер Остин Батлер, известный по ролям в фильмах «Элвис» и «Однажды в Голливуде», рассказал, что временно ослеп во время съемок одного из своих проектов. Его слова передает портал E! News.

Звезда Голливуда потерял зрение из-за изнурительных съемок
© Лента.Ru

Сам артист списал это на недостаток сна во время съемочного процесса. Однажды он проснулся от ужасной мигрени и некоторое время буквально ничего не видел. Позже он «усилием воли» вернул себе зрение, которое постепенно восстановилось. Впрочем, уже на следующий день Батлер вернулся к работе.

Через некоторое время, в период работы над фильмом про Элвиса Пресли, актер проснулся от острой боли, похожей на приступ аппендицита, Остину даже пришлось лечь в больницу.

Ранее стало известно, что родители модели Кайи Гербер не одобряют ее отношения с актером Остином Батлером. По информации западных СМИ, они переживают, что Остин не готов взять на себя обязательства и не планирует долгосрочные отношения и создание семьи с нынешней возлюбленной.