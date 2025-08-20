Звезда Голливуда потерял зрение из-за изнурительных съемок

Актер Остин Батлер, известный по ролям в фильмах «Элвис» и «Однажды в Голливуде», рассказал, что временно ослеп во время съемок одного из своих проектов. Его слова передает портал E! News.

Сам артист списал это на недостаток сна во время съемочного процесса. Однажды он проснулся от ужасной мигрени и некоторое время буквально ничего не видел. Позже он «усилием воли» вернул себе зрение, которое постепенно восстановилось. Впрочем, уже на следующий день Батлер вернулся к работе.

Через некоторое время, в период работы над фильмом про Элвиса Пресли, актер проснулся от острой боли, похожей на приступ аппендицита, Остину даже пришлось лечь в больницу.

Ранее стало известно, что родители модели Кайи Гербер не одобряют ее отношения с актером Остином Батлером. По информации западных СМИ, они переживают, что Остин не готов взять на себя обязательства и не планирует долгосрочные отношения и создание семьи с нынешней возлюбленной.