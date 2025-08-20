Наталья Подольская отреагировала на развод Никиты Преснякова

Супруга Владимира Преснякова Наталья Подольская отреагировала на развод своего взрослого пасынка — Никиты. Старший сын музыканта пошёл по его стопам, правда, карьеру пытается строить в США, где до недавнего времени был счастлив с супругой — Алёной Красновой. Однако после 8 лет брака пара обнаружила, что у них разные цели. Девушка вернулась в Москву, а Никита воссоединился с отцом на семейном отдыхе в Испании.

Артистка в хороших отношениях с внуком Аллы Пугачёвой и сыном супруга от Кристины Орбакайте, однако комментировать громкий развод отказалась. В разговоре с Teleprogramma.org звезда отметила, что не имеет к личной жизни пасынка никакого отношения.

«Не буду ничего комментировать, извините, это не моя история», — поделилась Наталья с изданием.

Напомним, что внук Аллы Пугачёвой обручился с возлюбленной в 2017 году после трёх лет отношений — ему тогда было 26 лет, а ей 20. При этом будущие супруги были знакомы с детства. В 2022 году они переехали в США.