Ольга Бузова пошутила про отсутствие личной жизни: «Есть свои плюсы»

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова с завидной регулярностью провоцирует публику на обсуждения своей личной жизни. Артистка то намекает на присутствие некого молодого человека, то, наоборот, это опровергает. Сегодня исполнительница хита «Мало половин» вновь заговорила о делах сердечных.

© Соцсети

На странице своего блога Ольга опубликовала новый видеоролик ироничного характера. В нем певица пошутила про отсутствие личной жизни.

«У кого так же?» — поинтересовалась 39-летняя Бузова у подписчиков.

Пользователи Сети высоко оценили юмор поющей телеведущей. В комментариях фанаты ее искренне поддержали. Многие указали, что на личной жизни свет клином не сошелся.

«Ты красотка! Сама всего добилась! Тебе даже никого и не надо», «Да действительно, зачем он нужен?», «Оля, не переживай! В этом есть свои плюсы», — прокомментировали фолловеры Ольги Бузовой.

Напомним, в официальном браке Ольга Бузова состояла лишь раз. Летом 2012 года телеведущая вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. Союз некогда возлюбленных долго не продержался — уже в 2016-ом пара рассталась.