«Это сюрприз»: Бородина вместе с семьей улетела в США

Российская телеведущая Ксения Бородина любит радовать своих дочек — 16-летнюю Марию и 9-летнюю Теону. И сегодня она устроила для них по-настоящему неожиданный сюрприз. Звезда, как оказалось, увезла наследниц в США.

© Соцсети

На странице личного блога Ксения сначала поделилась кадрами из самолета. Звезда показала дочек и мужа, блогера Николая Сердюкова, на борту воздушного судна. Она до последнего интриговала публику местом своего назначения. Спустя несколько часов 42-летняя телеведущая призналась — они в Нью-Йорке.

«Мои крошки до последнего не знали, что летят. Это сюрприз», — написала Бородина в своих соцсетях.

Фолловеры телезвезды оценили ее креативный сюрприз. Пользователи Сети пожелали Ксении и ее близким хорошего отдыха.

Напомним, Ксения Бородина познакомилась со своим будущим мужем Николаем Сердюковым летом прошлого года. Судьбоносная встреча случилась во время съемок реалити шоу. Возлюбленные официально узаконили свои отношения 3 июня. Пара вместе растит дочерей Ксении от прошлых отношений. У Николая также есть дочь.