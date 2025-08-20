Композитор Игорь Николаев запатентовал товарный знак «Привет, Андрей». Об этом сообщает РИА Новости.

Товарный знак уже прошел регистрацию в Роспатенте. Срок действия заканчивается в марте 2034 года — до этого времени товарный знак будет принадлежать Николаеву. Согласно документу, под брендом «Привет, Андрей» смогут производить и продавать кухонные и спортивные товары, одежду, игрушки, а еще предоставлять услуги в сфере культуры — кино, музыки и театра.

При этом, заявка была подана еще в марте 2024 года, но положительно решение о регистрации было принято только 15 августа 2025 года.

Напомним, что Игорь Николаев является автором песни «Привет, Андрей».

Ранее Игорь Николаев взыскал 25 тысяч рублей за шоколадку «Выпьем за любовь».