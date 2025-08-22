Максим Виторган высмеял слух о том, что младший сын Платон не от него

Российский актер Максим Виторган опубликовал в своих социальных сетях серию снимков с сыновьями Даниилом и Платоном с ироничной подписью.

— Слет «детей Капкова» проходит в теплой дружеской атмосфере, — сказано в сообщении.

Таким образом, Виторган высмеял давние слухи о том, что отцом Платона якобы является знакомый семьи, бывший чиновник Сергей Капков.

Максим Виторган был трижды женат. В браке с Викторией Верберг у него родились двое детей. Затем он был женат на маркетологе Наталье. В 2013 году он женился на Ксении Собчак, этот брак длился шесть лет, у пары родился сын Платон.

