Маленький сын звезды «Универа» проглотил стекло

Актриса Мария Кожевникова, известная по роли Аллочки в сериале «Универ», рассказала об инциденте, который произошел в ее семье. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка отметила, что даже у опытных мам «случается ЧП».

«Наш Сашенька откусил стеклянную пипетку и часть проглотил!» — поделилась она.

По словам Кожевниковой, она дает сыну витамин Д и йод.

«Наш хулиган всегда открывал ротик, и мы капали две капельки, но тут, это была доля секунды, он вдруг зубами схватил кончик пипетки и откусил», — рассказала актриса, добавив, что ей не удалось извлечь все стеклянные фрагменты изо рта ребенка, однако все закончилось без последствий.

Она также посоветовала родителям давать детям витамины и лекарства с ложки.