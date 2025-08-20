Появились подробности суда между Чеботиной и известным фокусником

«Комсомольская правда» рассказала о выводах суда, разбиравшегося в конфликте певицы Люси Чеботиной и победителя шоу «Битва иллюзионистов» Александра Наумова. По данным газеты, суд пришел к выводу, что обе стороны частично исполнили свои обязательства.

Ранее сообщалось, что у артистки и фокусника возник конфликт из-за номеров на ее концерте. По данным «КП», певица утверждала, что ключевые трюки не были выполнены, и поставила под сомнение качество выполненных фокусов, а иллюзионист утверждал, что получил не всю плату.

По информации газеты, суд объявил, что часть услуг (разработка фокусов, монтаж и доставка оборудования, два номера) была оказана полностью, а аванс соответствует стоимости реально оказанных услуг.

«При этом доказательства не позволяют полностью определить, кто виновен в срыве репетиций и частичном непроведении номеров», - отмечает издание.

По данным «Комсомольской правды», суд отказал в удовлетворении первоначального и встречного исков. Инстанция установила, что «представленные доказательства свидетельствуют о частичном исполнении обязательств по договору с обеих сторон».