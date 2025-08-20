Адвокат раскрыл, будут ли Пресняков и Краснова делить полученную от Пугачевой недвижимость

Певец Никита Пресняков и его жена Алена Краснова не будут делить полученную от Аллы Пугачевой недвижимость. Об этом рассказал адвокат Сергей Жорин. Его комментарий приводит WHOOPEE.ru.

© Passion.ru

«Недвижимость, полученная Никитой Пресняковым от Аллы Пугачёвой по наследству или дарению, разделу не подлежит», - сказал Жорин.

Адвокат заявил, что Краснова может претендовать на имущество, совместно нажитое в браке. В случае наличия доказательств она может получить часть доходов или вложений в личное имущество с супругом.

Пара 8 лет состояла в браке. В августе 2025 года супруги объявили о разводе. Алена призналась, что они с Никитой по-разному видят семью. Также Краснова сообщила: решение о разводе далось им обоим непросто.

Известно, что Пугачева неоднократно делала старшему внуку подарки. К свадьбе певица преподнесла паре квартиру в центре Москвы. До этого переписала на Преснякова загородный особняк на Истринском водохранилище.

Ранее Никита рассказал, в каких отношениях остался с Красновой.