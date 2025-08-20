Стали известны детали суда Люси Чеботиной с фокусником

Газета.Ruиещё 1

В Москве завершился судебный процесс между певицей Люсей Чеботиной и победителем шоу «Битва иллюзионистов» Александром Наумовым. Об этом сообщает kp.ru.

Стали известны детали суда Люси Чеботиной с фокусником
© РИА Новости

Фокусник потребовал от артистки около полутора миллионов рублей после того, как она отказалась оплачивать его услуги. Певица утверждала, что во время ее концерта 5 декабря 2024 года в Live Арена ключевые трюки выполнены не были, а качество оставшихся оставляло желать лучшего.

Наумов также хотел взыскать и пени — 75 тысяч рублей. Чеботина же подала встречный иск в надежде вернуть аванс в размере 900 тысяч рублей и получить компенсацию за пользование чужими денежными средствами в размере 82 тысяч рублей.

Чеботина заявила, что 6 из 8 запланированных фокусов не были исполнены, отменены на этапе подготовки или из-за несоответствия требованиям безопасности, а два оставшихся трюка выполнены некачественно. Например, рассказала она, в номере с голубем не было эффекта полета и возврата птицы, а в номере с колбой (телефонной будкой) не сработала дым-машина.

По словам иллюзиониста, его задача заключалась в подборе фокусов и подготовке оборудования, а за реализацию номеров в ответе была сама Чеботина.

Суд признал, что часть услуг была оказана полностью, а аванс соответствует стоимости реально оказанных услуг. Суд не смог определить, кто виновен в срыве репетиций и частичном непроведении номеров, и отказал в удовлетворении как первоначального, так и встречного иска.

Накануне налоговая служба ликвидировала компанию Гусейна Гасанова.