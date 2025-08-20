Лариса Гузеева заявила, что ей в тягость снова вживаться в образ телеведущей

66-летняя Лариса Гузеева посетовала на приближащееся завершение летнего отпуска. Совсем скоро телеведущая вернется на съемочную площадку программы «Давай поженимся!» И не сказать, что она этому обстоятельству слишком рада.

На странице в соцсети звезда «Жестокого романса» призналась, что под прицелом телекамер ей снова придется примерить экранный образ телесвахи, стать доброжелательной и улыбчивой. А ей не по душе притворяться. Но чего не сделаешь на потребу публики. «Скоро новый сезон, и я думаю вот что: стану я на потребу беспокойных смотрителей телевизора — доброй прекрасницей. Младые годы не вернуть, но следы былой, чуть не сказала красоты, местами еще можно реставрировать по фото. Любви взахлеб, так что… будет нам счастье и радость.

Правильно? Хотела написать „всем добра“, но боюсь, что потеряю сознание от тошноты: еще не перестроилась», — написала Гузеева, приложив к размышлениям архивное фото из своей молодости.

Подписчики ахнули, вновь увидев Ларису Александрову хрупкой юной брюнеткой. Некоторые заявили, что в прошлом актриса очень походила на Деми Мур. Ну и не забыли поддержать любимицу в преддверии напряженного трудового сезона.

«Вы самая красивая женщина», «Для меня вы всегда вершина и космос. Всех благ вам!», «Свой возраст мы должны нести достойно, и вам это удается», «Какие остатки красоты? Вы шикарная и красивая», «Деми Мур до вас далеко. И с самоиронией все в порядке», — пишут фолловеры.