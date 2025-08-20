Невестка Анны Фроловцевой резко отреагировала на сообщения о раке актрисы

20 августа несколько Telegram-каналов объявили, что у заслуженной артистки России Анны Фроловцевой рак. Якобы звезда "Ворониных" уже перенесла операцию, ей удалили новообразование.

По данным Mash, Анна Васильевна недавно проходила маммографию, тогда медики и обнаружили опухоль. После дополнительных анализов было остановлено, что это злокачественное новообразование. Якобы операция прошла нормально, и актриса чувствует себя удовлетворительно.

Чтобы выяснить подробности о состоянии Фроловцевой "СтарХит" связался с семьей актрисы. Однако реакция близких звезды "Ворониных" была довольно резкой. Так, невестка Анны Васильевны Эльмира Кузьменко пригрозила журналистам судом.

По словам Кузьменко, информация об операции и онкологическом заболевании не соответствует действительности.

"Разумеется, это вброс! Я хочу, как юрист, предупредить об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации, а также за распространение персональных данных, носящих специальный характер!" — возмутилась Эльмира.

Отметим, что Фроловцевой 76 лет. Актриса полюбилась телезрителям после выхода на экраны сериала "Воронины". В ситкоме она исполнила роль Галины Ивановны. Роль ее мужа в фильме сыграл Борис Клюев. Фроловцева тяжело переживала смерть любимого кинопартнера, который скончался в 2020 году.