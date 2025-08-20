Вышедший из колонии Михаил Ефремов лечится в санатории за 300 000 рублей

61-летний советский российский актер и режиссер Михаил Ефремов лечится в санатории в Кисловодске за 300 тысяч рублей. Такую информацию приводит сегодня SHOT (18+), публикуя фото человека, одетого по-домашнему и похожего на заслуженного артиста РФ.

По данным ресурса, Ефремов, заселившись в санаторий, оформил себе программу восстановления после бронхолегочных заболеваний.

О том, что у исполнителя обострились легочные проблемы, сообщалось ранее. Декларировалось: артист займется здоровьем сразу после того, как покинет колонию.

Ефремов, отбывавший длительный срок за устроенное им смертельное ДТП, вышел по УДО в апреле.

Ресурс выяснил: актер остановился в номере повышенной комфортности, ценник - 16 000 рублей в сутки. В программу восстановления Ефремова входят консультации терапевта и пульмонолога, ингаляции, тимьяновые ванны, массаж, кислородный коктейль и другое. Программа требует от отдыхающего находиться в санатории не менее двух недель.