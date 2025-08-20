Азербайджан и ОАЭ не примут участия в международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025», который пройдет в сентябре в России. Об этом сообщает портал Media.az.

В сообщении отмечается, что страны отказались от участия в конкурсе из-за «внутренних проблем, нехватки времени на подготовку и плотного графика мероприятий». К 20 августа девятнадцать стран официально подтвердили свое участие в «Интервидении».

Ранее стало известно, что Россию на конкурсе будет представлять певец Ярослав Дронов (Shaman). Также сообщалось, что в «Интервидении» примут участие представители США.

Shaman назвал "Интервидение-2025" праздником музыки культур стран

СМИ писали, что Сербию на конкурсе будут представлять певец Слободан Тркуля и группа Balkanopolis, от Белоруссии выступит певица Настя Кравченко, Киргизию представит группа Nomad, а Венесуэлу - певец Омар Оседо.