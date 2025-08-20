Чемодан-вокзал-Ростов. Полина Диброва сделала неожиданное признание

Супруга известного телеведущего Дмитрия Диброва, Полина, недавно поделилась с подписчиками трогательными кадрами из поездки в Ростов-на-Дону — на малую родину, где прошло её детство. Вместе с тремя сыновьями — Александром, Фёдором и Ильёй — она отправилась в гости к отцу и бабушке, устроив настоящий семейный праздник. Полина показала, как важно для неё сохранять связь с корнями, поддерживать тёплые отношения с родными и передать детям любовь к семье и традициям.

Семейный уикенд на Дону: яхта, смех и привет папе

Поездка началась с яркого впечатления — Полина и её дети отправились на прогулку по реке Дон на яхте. В опубликованном видео царит атмосфера радости и беззаботности: дети смеются, любуются видами, а сама Полина с улыбкой снимает происходящее. В какой-то момент она предложила мальчикам передать привет отцу — Дмитрию Диброву, который в это время, скорее всего, был в Москве. Младший сын Илья, Фёдор и старший Александр по очереди поприветствовали папу, не стесняясь камеры. Такие моменты подчёркивают, что, несмотря на занятость Диброва в шоу-бизнесе, он остаётся важной фигурой в жизни своих детей.

Полина часто делится подобными кадрами и стремится воспитывать сыновей в атмосфере любви, открытости и единства. По её словам, совместные поездки, особенно в места, связанные с детством, помогают детям лучше понять свою семью, уважать старших и ценить простые радости в жизни.

В гостях у папы: тёплые встречи и домашний уют

После прогулки Полина с детьми приехала в дом отца — скромное, но уютное двухэтажное строение в одном из районов Ростова. В кадре чётко виден адрес, что вызвало интерес у поклонников. Именно сюда, как рассказала Полина, её привезли из роддома сразу после рождения. Этот дом — не просто жилище, а хранилище детских воспоминаний, семейных праздников и первых шагов.

Когда Полина звонит в калитку, на пороге появляется её отец — мужчина средних лет, без футболки, с довольной улыбкой и поцарапанным лбом. Он шутливо объясняет, что нырял в реку и «прочесал лоб песком». Это вызвало улыбки у подписчиков: видно, что отец Полины — человек простой, жизнерадостный и очень близкий к природе. Он явно рад гостям, особенно внукам, которые тут же начинают исследовать двор.

Когда отец замечает чемоданы, он с лёгкой иронией спрашивает:

«А это чьи чемоданы?» — на что Полина с грустинкой отвечает: «Наши!» — намекая на то, что они надолго.

Этот эпизод стал символом тёплого семейного принятия: здесь её всегда ждут, и она может приехать в любое время.

Бабушка, ходунки и цветы: трогательная встреча поколений

Следующее видео посвящено встрече с бабушкой Полины — пожилой женщиной, которая, судя по всему, передвигается с трудом и пользуется ходунками. Тем не менее, её глаза светятся от радости при виде внучки и правнуков. Полина приносит бабушке цветы, и та восклицает:

«Полина, ты всегда с такими цветами! Какая прелесть!» — но тут же просит передать их отцу, потому что сама не может встать.

Этот момент стал особенно трогательным для подписчиков. Он показывает, как важно для Полины уважать старших, заботиться о них и сохранять семейные ритуалы. Кухня в доме бабушки — типичная советская: два холодильника, магниты на дверце, газовая плита, микроволновка. Ничего роскошного, но чувствуется уют, порядок и любовь. Дом, в котором росла Полина, — не богатый особняк, а настоящий дом простых, добрых людей.

Где мама Полины Дибровой? История развода и новая семья

Однако в роликах мама Полины — Ирина Морозова — не появляется. Где она? Скорее всего, остаётся в Москве. Известно, что родители Полины развелись, когда она была ещё совсем маленькой. После развода мать воспитывала дочь одна, а когда Полине исполнилось 10 лет, она вышла замуж повторно. В 15 лет у Полины появилась сводная сестра — дочь Ирины от второго брака. Несмотря на сложности, связанные с разводом родителей, Полина всегда говорит о матери с глубоким уважением и любовью.

«Мама для меня — поддержка. Она никогда не вмешивалась в мою жизнь. Мы очень близки, и я благодарна ей за то, как она меня воспитала — с уважением к себе, к семье, к мужчинам», — делилась Полина в одном из интервью.

Интересный факт: Ирина Морозова всего на восемь лет моложе Дмитрия Диброва. Ему сейчас 65 лет, а ей — 57. При этом она выглядит значительно моложе своих лет, что часто отмечают подписчики.

Ирина Морозова — художница с душой и талантом

В отличие от дочери, Ирина Морозова далека от шоу-бизнеса. Она не стремится к публичности, но активно ведёт жизнь, связанную с искусством. Ирина — профессиональный художник, преподаёт живопись и рисование. В её социальных сетях можно увидеть сотни работ: натюрморты, пейзажи, портреты, выполненные в мягкой, женственной манере. Её стиль отличается утончённостью, вниманием к свету и деталям, использованием пастельных тонов.

Многие подписчики восхищаются не только её талантом, но и внешностью. Ирина сохраняет прекрасную форму, носит изящные платья, любит украшения и всегда выглядит ухоженно. Она с удовольствием принимает заказы на персональные картины — будь то портрет члена семьи, пейзаж по фотографии или абстрактная композиция для интерьера.

Иногда Ирина помогает дочери с воспитанием внуков, оставаясь в особняке Дибровых в Подмосковье. Полина не раз признавалась, что без поддержки матери было бы сложно совмещать материнство, общественную деятельность и семейную жизнь с таким занятым мужем, как Дмитрий Дибров.

Дмитрий Дибров: семья как опора

Сам Дмитрий Дибров, несмотря на свою публичную жизнь, всегда подчёркивал важность семьи. Он женат на Полине с 2008 года, и пара воспитывает трёх сыновей. Отношения у них строятся на доверии, взаимоуважении и любви к детям. Дибров редко показывает личное, но в интервью неоднократно говорил, что его главная гордость — это дети и жена.

Полина, в свою очередь, старается держать семью в тени, не выставляя её напоказ. Однако такие поездки, как в Ростов, позволяют ей сохранять баланс между публичной и личной жизнью. Через эти видео она как бы говорит:

«Да, мы живём в особняке, но наши корни — в простых домах, в любви к бабушке, в смехе отца, в картинах мамы».

После нескольких неделей слухов и пересудов адвокат Дмитрия Диброва Александр Добровинский официально подтвердил развод. В своём Telegram-канале он опубликовал фото встречи супругов и их юристов, сопроводив его лаконичным заявлением: стороны урегулируют отношения в правовом поле и с уважением друг к другу. Брак, длившийся 16 лет, завершается по обоюдному согласию. Причиной стали разные жизненные ритмы и накопленная усталость. Скандалов и претензий на имущество — нет.

Фокус остаётся на детях: трое сыновей, Александр, Фёдор и Илья, будут находиться в основном с матерью, но с активным участием отца. Официальных заявлений от самой пары пока нет. Но появление на встрече с адвокатами говорит само за себя — брак официально заканчивается.