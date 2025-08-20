Заслуженный артист Дмитрий Дюжев оштрафован судом

Известный российский актёр, заслуженный артист Российской Федерации Дмитрий Дюжев ("Бригада", "Жмурки", "Остров", "Беременный", "Утомлённые солнцем 2", "Тобол") получил штраф.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы, решение было вынесено мировым судьёй столичного района Очаково-Матвеевское.

Отмечается, что Дюжев привлечён к административной ответственности за уклонение от исполнения административного наказания. Детали первоначального правонарушения не приводятся.

За уклонение от исполнения наказания Дюжеву назначен штраф - 10 тысяч рублей.