Участие в «Интервидении» подтвердили США и еще 20 стран

Участие в международном песенном конкурсе «Интервидение-2025» подтвердила 21 страна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александра Алимова.

© Telegram / intervision_world

Отмечается, что участвовать в смотре намерены в том числе США.

Ранее в Фонде сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры «Традиции искусства» рассказали, что на конкурс приедут 19 государств со всех континентов. «Интервидение» пройдет 20 сентября в Москве, напоминает RT.