Актер из "Лило и Стича" умер в 46 лет от ожирения

Через два месяца после смерти актера Дэвида Хекили Кенуи Белла стали известны причины. Одна из них - патологическое ожирение.

© Соцсети

Белл, родившийся в 1979 году на Гавайях, в Гонолулу, снялся в сериалах "Частный детектив Магнум", "Гавайи 5.0" и в игровом фильме "Лило и Стич" - премьера проекта состоялась весной.

Как уточнено в отчете о вскрытии и проведенных экспертизах, который эксклюзивно получен People, в общей сложности у артиста были четыре фатальных диагноза. Помимо ожирения, это сепсис, острая дыхательная недостаточность, гипертоническая и атеросклеротическая болезнь сердца.

Кроме того у исполнителя был дерматит, вызванный нарушением кровообращения в нижних конечностях, и сильные отеки ног, вызванные скоплением жидкости в тканях.

В документе отмечено: комплексные реанимационные мероприятия успехом не увенчались.

Следов алкоголя или наркотиков в крови умершего экспертиза не показала.

В полиции Гавайев издание заверили, что расследование смерти артиста завершено, к нему были применены все стандартные практики. Никаких криминальных составляющих в инциденте нет.

О смерти "толстяка с мороженым" (персонаж актера в "Лило и Стиче") стало известно 15 июня - из поста его сестры. Прощание прошло 9 августа.