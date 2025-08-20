Наташа Королева зарабатывает на недвижимости в Майами

Певица Наташа Королева после развода с композитором и певцом Игорем Николаевым оставила ему квартиру в Майами, заявив, что содержать там недвижимость дорого. В 2019 году она призналась, что у нее есть квартира в Майами, принадлежащая ее маме Людмиле Порывай, которая живет в США более 30 лет. Обе квартиры находятся в Санни-Айлс-Бич с видом на пляж, передает kp.ru.

Людмила Порывай также владеет несколькими квартирами, которые сдает туристам. В собственности 79-летней мамы Люды и ее 20-летней внучки Софии - квартира в Винсен-тауэр за 356 тысяч долларов. С 2022 года все расходы по этой квартире берет на себя Наташа Королева, пишет издание.

Отчим Королевой, бизнесмен Игорь Эльперин, владеет домом в Майами за 823 400 долларов и квартирой в том же доме, которая была куплена в 2011 году за 208 тысяч долларов и сейчас оценивается в 369 тысяч. В этом доме у Наташи Королевой есть еще одна квартира в единоличной собственности за 586 тысяч долларов, которую она купила в 2014 году за 376 тысяч долларов. Таким образом, Наташа Королева и ее семья обосновались в одной из квартир, а остальные объекты сдают арендаторам.

Артистка второй раз в браке. Ее муж — модель, бодибилдер и стриптизер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан. В 2002 году у пары родился сын Архип. За Николаевым Королева была замужем с 1992 по 2001 год.