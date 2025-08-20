Слухи оказались правдой: Никита Пресняков разводится с женой

Неудачи продолжают преследовать Никиту Преснякова после переезда в США. В сети давно ходили слухи о проблемах в личной жизни внука Пугачевой. СМИ писали, что Алена Краснова очень тоскует по России и хочет вернуться на родину. Тогда артист успокоил поклонников.

«Мы не расстались. Мы любим друг друга невероятно! Всё супер, вообще отлично!» — заявлял Пресняков.

И вот вчера все самые пессимичные ожидания подтвердились. Алена и Никита синхронно опубликовали посты в социальных сетях, где признались, что их брак подошел к концу.

«Сегодня мы понимаем, что наши взгляды на жизнь и будущее очень разные. Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. <…> Это решение далось непросто. Но мы выбираем честность и благодарность. Мы уважаем все, что прожили вместе, и остаемся людьми, которые желают друг другу только счастья», — написали супруги в соцсетях.

Краснова и Пресняков начали встречаться почти десять лет назад. Спустя два года отношений внук Пугачевой сделал модели предложение. В 2017 году пара сыграла шикарную свадьбу в Подмосковье. На торжестве присутствовали две сотни гостей, в том числе Филипп Киркоров, а ведущей стала мама жениха, Кристина Орбакайте.

Какими были отношения Никиты Преснякова и Алены Красновой — в галерее «Рамблера».