Иван Ургант показал редкие фото с падчерицей

Телеведущий и продюсер Иван Ургант показал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкие фотографии с падчерицей Эрикой Кикнадзе.

© Соцсети

Иван Ургант публично поздравил падчерицу с днем рождения — 18 августа ей исполнилось 25 лет. В честь такого события телеведущий опубликовал совместные фото с Эрикой Кикнадзе. На одном из кадров артист обнимал девушку во время прогулки по Нью-Йорку, а на другом они позировали в магазине.

«Вообще-то отец я строгий… Я люблю. 25», — подписал Ургант пост.

Продюсер женат на своей однокласснице Наталье Кикнадзе, они вместе учились в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. На тот момент пару связывали только дружеские отношения, но через десять лет после окончания школы они встретились, и у них завязался роман. По словам шоумена, он не представляет рядом с собой другую женщину.

У супруги Урганта в первом браке родились мальчик Нико и девочка Эрика. Телеведущий рассказывал в интервью, что падчерица жила с ними и он воспитывал ее как родную, а с пасынком смог выстроить теплые дружеские отношения.

У шоумена от Кикнадзе также есть двое детей: Нина и Валерия.